Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlının 3 Haziran 2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan Anayolu Yonca Kavşağında bulunan M.Ali Rıza Özel Retail Ltd. Şirketine ait Bin Bir Airport Mall isimli işyeri içerisinde zanlı Halil Karadeniz müstahdemi olduğu M.Ali Rıza Özel Retail Ltd. Şirketine ait Bin Bir Airport Mall isimli işyeri içerisinde çalıştığı saatlerde şirkete ait kullanılmış ve sökülmüş durumda ki toplam 17 bin TL değerindeki 2 adet klima dış ünitesini , 6 adet sandalyeyi , 4 adet Florasan setini , 4 adet Homaster marka kettle , 1 adet elbise dolabını jenaratör odasının dışına çıkarttıktan sonra KK 583 Mercedes marka van araca yükleyip sirkat ettiği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.