Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 919 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 465 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 45 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla ihlal, 136 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Bunun yanında 16 sürücü alkollü araç kullanırken yakalanırken, 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Polis raporuna göre diğer ihlaller ise şöyle sıralandı: