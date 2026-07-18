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Yangın sonucu otobüsün makine bölümündeki elektrik aksamı, kabloları ve plastik parçaları tamamen yanarken, motor kapağı, ön çamurlukları ile ön farları ise çıkan ısı nedeniyle zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Polisin ilk tespitlerine göre yangının, aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Çatalköy'de Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerindeki bir ikametgahın garajında park halinde bulunan TAA 477 C plakalı otobüste yangın çıktı.

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