Toplantıda, trafik konusunda başka konuşmalar da yapıldı; akaryakıt ihalesi, çarşı, ekonomi, siyaset, sınır güvenliği ve kayıtlılık gibi konular ele alındı.

-Fide Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Trafik kanayan yara haline gelmiştir.” diyerek herkesin trafik konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlattı.

Yol güvenliği adına neler yapıldığının konuşulması gerektiğini belirten Kürşat, ortalamanın üzerinde olan trafik kazalarının sebebinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece şeritlerin çekilmesiyle bile kayıpların azalacağına inandığını dile getiren Kürşat, yaralanan kişilerin de hastanelere yük teşkil ettiğini söyledi.

Kürşat, kontrolsüz nüfus artışının etkilerine de işaret ederek her ay trafiğe 3 bin aracın katıldığını belirtti.

Trafiğe ciddi anlamda bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Kürşat, eski araçların trafiğe çıkmasına engel olacak bir çalışma alıp almadığını sordu.

Devlet Planla Örgütü'nün orta vadeli programında yer alan çalışmaları desteklediğini ancak bunların nasıl hayata geçeceğini anlayamadığını söyleyen Kürşat, ışıklandırmadan kimin sorumlu olacağının bile bir kuruma bağlanamamasını eleştirdi.

Kürşat, trafikte yaşanan sıkışıklığının sürücülerde dikkatsizlik ve strese sebep olduğunu savunarak, seyrüseferden alınan ücretin de yollara harcanmasını sağlayacak çözümler önerdi. Trafikle ilgili mevzuatların yürürlüğe girmemesini de eleştiren Kürşat, polis kontrollerinin sıklaştığını ancak kontrolün sadece 30-50 km gidilecek yerlerde yapılmasıyla kontrol sağlanamayacağını söyledi.

Kürşat, Trafik Eğitim Parkı'nın bir an önce açılması ve tüm ilçelerde de kurulması gerektiğini kaydederek, sürücü eğitimlerinin fazla maliyet gerektirmeden çözülebileceğini belirtti.

20 yıl önce risk taşıdığı için kaldırılan sol direksiyonlu araçların geri gelmesine mahkemenin ara emrinin şimdilik engel olduğunu hatırlatan Kürşat, yolların derhal rehabilite edilmesi ve toplu taşımanın yaygınlaşmasını temenni etti.

-Hamzaoğluları

Biray Hamzaoğulları da “Yollar, trafik kazaları ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı” konulu konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, 2023 yılında Meclis'te sorulan “trafikte kaç tane sol direksiyon araç var?” sorusuna halen cevap alamadıklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs’taki yollarla ilgili bilgi veren Hamzaoğulları, kedi gözü ve çizgilerin olmadığı karanlık yollarda hayati tehlike altında araç kullanıldığını söyledi.

Karayollarında hiç işçi kalmaması nedeniyle yollarda temizlik ve bakım yapılmadığına da işaret eden Hamzaoğulları, bir kez daha Ercan yonca kavşağının yanlış çizildiğini savundu. Hamzaoğluları, güvenli olmayan kavşak ve yollara örnekler verdi.

Dipkarpaz yolunun ne zaman düzeltileceğini soran Hamzaoğulları, taksimetrelerin hâlâ eski tarifeden çalıştığını hatırlattı.

Hamzaoğulları, toplu taşımacılıkta sınıfta kalındığını, 2024 yılında verilecek zammın hâlâ ödenmediğini söyledi.

-Özuslu

CTP milletvekili Sami Özuslu da “Trafikte ölmek kader değildir” başlıklı konuşma yaptı.

2024 yılında hayatını kaybeden 50 kişiyle ilgili detaylı istatistik edindiğini belirterek, 47 kazada 50 kişinin ölmesinin her iki kazadan birinin kazayı yapan kişinin öldüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bu 47 kazayla ilgili oransal bilgiler veren Özuslu, dikkat çekenin ölümlü kazaların daha çok gündüz yaşanması olduğunu kaydetti.

Sürücü hatalarından oluşan ölümlü kazaların oranının yüzde 23 olduğunu dile getiren Özuslu, tedbirlerin artırıldığı dönemlerde sayının düştüğünü, geçmişte sabit radarların ölüm oranında büyük bir fark yarattığını, günümüz teknolojisinde yararlanılabilecek çok fazla teknik sistem olduğunu söyledi.

Kazaya sebep olan araçlarının çoğunun eski araçlar olduğuna inandığını ifade eden Özuslu, maddi sıkıntıların bile dolaylı olarak, lastik değişememe, aracı servise verememe gibi noktalarda kazaların artmasına sebep olduğunu belirtti.

Sami Özuslu, geçmişte olmadığı kadar araç ithal edilmesinin de kazaların çoğalmasına neden olduğunu ifade etti.

-Uluçay

-CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı ekonomi ve siyaset” başlıklı konuşma yaptı.

Uluçay, enflasyonun 2025 yılının ikinci yarısında düşeceğinin beklenmesinin ve otomasyon sisteminin raf fiyatlarına yansıyacağına inandığını belirtti.

Uluçay, dün ABD’de Donald Trump’ın yemin etmesiyle yeni bir döneme girildiğini, Kıbrıs’ta da liderlerin somut adım atmak için ilk kez buluştuğunu belirtti.

Trump’ın küresel ekonomiye etkilerinin önemli olduğunu, ülkelerin bu etkilerden olumlu anlamda faydalanmak için adımlar atacağını belirten Uluçay, bu yeni dönemde KKTC’nin ne yapması gerektiğiyle ilgili fikirlerini paylaştı.

Liderler arasında dün ilk kez yapılan görüşmeden somut sonuç çıkmamasının olumsuz ancak bu görüşmelerin devam edeceğinin açıklanmasının da olumlu olduğunu kaydeden Uluçay, ortak açıklamada sosyo ekonomik faydalara değinilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uluçay, KKTC’nin bu dönemde önceden olduğundan daha fazla bölgesel gelişmelerin içinde olması gerektiğini ifade ederek, 5+1 görüşmeden önce yeni geçiş noktalarının somut şekilde sonuçlanmasını sağlayacak diyaloglar beklendiğini kaydetti.

Uluçay, yeni dönemde bölgesel iş birliğine odaklanmanın ekonomik iş birliğine de katkı sağlayacağını vurguladı.

-Baybars

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, “Sınır güvenliği ve kayıtlılık” başlıklı konuşmasında artan suç oranlarının yaşattığı sıkıntıların toplumun her alanını etkilediğini belirtti.

Muhalefet vekillerinin denetlemesi ve sorularına cevap almasının demokratik düzenin parçası olduğuna işaret ederek hükümet yetkililerinin Genel Kurul salonunda olmamasını eleştirdi.

Baybars, sorularına cevap alamayacağı için konuşmasını haftaya bıraktı.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, denetleme gününde milletvekillerinin Genel Kurul’da yer almamasının denetlemenin sağlıklı yürümesine engel olduğunu kaydederek, nöbetçi vekil yada bakan bırakılmasının da sonradan uydurulduğunu ve kendisinin de bundan rahatsız olduğunu belirtti.

-Amcaoğlu

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Meclis'teki geleneklerin hangisi tamamdır ki bu da olsun”? diyerek, trafikte master planının hayata geçtiğinin söylenmesini istediğini belirterek Maliye Bakanlığı'nın kaynak aktararak hayata geçirdiği projelere örnekler verdi.

Amcaoğlu, otomasyon sisteminin nasıl çalışacağını anlatarak, “Denetlenemeyen hiçbir şey yönetilemez” diyerek otomasyon sistemine bağlı olan akaryakıttan sağlanan kolaylık ve faydaları aktardı.

Fiyat İstikrar Fonu'yla ilgili de çalışmalarını ifade eden Amcaoğlu, bilgi ve teknolojiyle anlık proje raporlarına sahip olacaklarını söyledi.

Güvercinlik'te yapılacak sanayi bölgesiyle ilgili soruları da cevaplayan Amcaoğlu, zamanı geldiğinde konuyla ilgili detaylı bilgi verileceğini söyledi.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis'in bir sonraki birleşimi 27 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.