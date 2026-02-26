Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak, gündeminde bulunan “Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 354/5/2026)"nı ele alarak, oy çokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 349/5/2026)”nı da görüşerek, ikinci okunuşunu gerçekleştirdi. Komite, bahse konu yasa tasarısının ivediliği olmadığından dolayı üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında yapacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 340/5/2025)”nı da ele alarak, madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 317/4/2025)”nı ele aldı ve genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite üyeleri; CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.