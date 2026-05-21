Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan komite toplantısında, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı)”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Komite, tasarların ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşları bir sonraki toplantısında yapacak. Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, komite başkan vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Devrim Barçın ile UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.