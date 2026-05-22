Komitede yapılan oylamada UBP milletvekilleri Yasemi Öztürk, Sadık Gardiyanoğlu, Alişan Şan ve Fırtına Karanfil evet oyu verdi. CTP milletvekili Ongun Talat ise ret oyu verdi. CTP milletvekili Ürün Solyalı’nın ise yurt dışında olması nedeniyle toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Komiteden geçen tasarının pazartesi günü Meclis Genel Kurul gündemine sevk edilmesi bekleniyor.

Tartışmaların odağındaki 23/B maddesi; soruşturma aşamasındaki bilgi, belge, görüntü ve polis tahkikatına ilişkin içeriklerin yayımlanmasına sınırlama getiren düzenlemeleri içeriyor.

