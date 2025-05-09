Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite ilk olarak “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından dolayı üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecek.

Komite daha sonra, “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 120/2/2023)” ve “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı (Y.T. No: 218/3/2024)” birleştirerek, ikinci görüşmesine devam etti. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 230/3/2024)” ve “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı (Y.T. No: 287/4/2025)” birleştirerek, madde madde görüşmesine devam etti. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, CTP Milletvekili Ongun Talat ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Casino İşletmeciler Birliği ve KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.