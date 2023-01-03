Meclis Genel Kurul’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın’ın ardından CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

Uluçay konuşmasında, 2023 yılının ekonomik olarak planlanmasının ve yapılan planın paket olarak uygulanmasını önerdi.

ULUÇAY: “2023 YILINI PLANLAYALIM”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, 2023 yılında ekonomik olarak 2022 yılına benzer bir tablonun beklendiğini kaydederek, “2023 yılına odaklanalım ve bu yılı planlayalım” dedi.

Uluçay, 2023 yılında hayat pahalılığının 3 ayda bir uygulanmasını, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında güncellenmesini, çalışanlara sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı desteklerinin devam etmesini, yeni kara geçiş kapılarının açılmasını, turizmde ciddi hedefler koyarak ciddi adımlar atılmasını, Güney Kıbrıs ile enerji konusunda ortak politikalar oluşturulması konusunda zorlayıcı olunmasını, Güney Kıbrıs ile var olan ticaretin geliştirilmesine dönük çalışılmasını ve genç girişimcilerin önünü açacak politikaların gündeme alınması önerdi.

Tüm bunların bir paket halinde hazırlanması gerektiğinin önemine vurgu yapan Uluçay, fiyat artışlarının vatandaşın cebine olumsuz yansımalarının önünün alınması için temel tüketim malzemelerinde bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Uluçay, 2022 yılında vergi gelirlerinde yüzde 124 artış yakalandığını belirterek, 2023 yılında bunun üstüne çıkabilmek için gerekli planların yapılması gerektiğini aktardı.

2023 yılının ilk yarısında Türkiye Cumhuriyeti’nde bir seçim yaşanacağını da anımsatan Uluçay, seçimin ardından ekonominin belirsiz olduğunu söyleyerek, Türk lirası kullanan Kuzey Kıbrıs’ı zor bir dönem beklediğini ve ülkeyi yönetenlerin olanakları iyi kullanması gerektiğini kaydetti. Uluçay, mevcut kaynakların doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmasının önemine de vurgu yaptı.

Kara kapılarının ülke ekonomisine katkısından bahseden Uluçay, daha fazla kara kapısının açılması ve geçişlerdeki prosedürlerin azaltılması gibi konularda adım atılmamasını eleştirdi.

“2023 YILINI GENÇ GİRİŞİMCİ YILI İLAN EDELİM”

2023 yılı bütçesinde 3 milyar kusur açık öngörüsü olduğunu belirten Uluçay, bu miktarın Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından karşılanacağından bahsedildiğini kaydederek, Türkiye’den geleceği öngörülen bu kaynağın gelemeyeceği öngörüsünü ortaya koydu. Bahse konu kaynağın gelmemesinin ülke ekonomisi için büyük kayıp olacağını anlatan Uluçay, yatırım projelerine ayrılan bu kaynağın gelmesi için ekstra bir çaba gösterilmesini istedi.

Gençlerin daha fazla iş hayatına katılmasını sağlamanın önemine de değinen Uluçay, genç girişimcilerin önünü açacak politikaların 2023 yılında gündeme alınmasının şart olduğunu söyledi ve “2023 yılını genç girişimci yılı ilan edelim” dedi.

AMCAOĞLU: “BÜTÇE, DEVLETİN BÜTÇESİDİR”

Muhalefet milletvekillerinin konuşmalarından sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçenin, her ne kadar hükümetler hazırlasa da Devletin bütçesi olduğunu, bütün devleti ilgilendirdiğini vurguladı.

Amcaoğlu, yapılan tüm eleştiriler için teşekkür ederken, milletvekillerinden eleştiri yaparken daha saygılı olmalarını da istedi. Amcaoğlu, herkesten gelen eleştiri ve önerileri dinleyerek ve dikkate alarak adımlar attıklarını kaydetti.

Türkiye ile yapılan kıyı ticaretine değinen Amcaoğlu, TC Ticaret Bakanı ile ilgili anlaşmayı yenileyeceklerini söyledi. Amcaoğlu konuşmasında, enerji ve sanayi bölgeleri ile ilgili çalışmalara da değindi.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında bugün Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri de onaylanmıştı.

Yarınki oturumda sırasıyla, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınarak, oylanacak.