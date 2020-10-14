Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Dolar'da yeni zirve!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:35
854 Okunma
Dolar'da yeni zirve!

Küresel piyasalarda dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif kapanışların etkisiyle yeni güne de satıcılı başladı.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğu bugün dolar/TL 7,96'yı görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur, şu dakikalarda 7,95'te seyrediyor. Euro/TL ise 9,33'ten el değiştiriyor.

Uzmanlar, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmeler ve teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin ve ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları / 13 Ekim 2020
Döviz Kurları / 13 Ekim 2020
Döviz Kurları / 12 Ekim 2020
Döviz Kurları / 12 Ekim 2020
Dolar uçuşa geçti
Dolar uçuşa geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim