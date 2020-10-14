Dolar'da yeni zirve!

Küresel piyasalarda dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif kapanışların etkisiyle yeni güne de satıcılı başladı.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğu bugün dolar/TL 7,96'yı görerek tarihi zirveyi yeniledi. Kur, şu dakikalarda 7,95'te seyrediyor. Euro/TL ise 9,33'ten el değiştiriyor.

Uzmanlar, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmeler ve teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin ve ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.



ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.