Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
banner107

Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık tarihli doğrudan müdahalesi ile 844 milyon dolar sattığını açıkladı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:59
52 Okunma
Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı
banner108

Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

MB, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta MB'den müdahale gelmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası ilk kur seviyesini açıkladı
Merkez Bankası ilk kur seviyesini açıkladı
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlarda son durum...
Kurlarda son durum...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim