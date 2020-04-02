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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu! BIST100 yüzde 0.48 yükseldi, dolar 6.61 lirada

02 Nisan 2020 Perşembe 19:58
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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul yönetimi, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projelerin Temmuz ayına ertelenmesine karar verdi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan bu yönde talepler geldiği belirtildi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 13.55 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de 580'i aştıktan sonra 540/560 puan düzeyine çekildi.

Covid-19 salgının etkileriyle küresel ticarette yaşanan aksamaların ardından yatırımcıların artan talebiyle "güvenli liman" olmaya evrilen dolar yükseldi. Euro yeniden 1.10 doların altına gerilerken, doların başlıca altı para birimi (euro, Japon yeni, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu, İsviçre frangı) karşısındaki gelişmesini izleyen endeks yüzde 0.53 yükseldi.  Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketinin etkisiyle dolar iç piyasada da 6.71 lirayı gördü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- Dolar en düşük 6.6183 lira ve en yüksek 6.7126 lirayı gördükten sonra, 6.61– 6.62 lira aralığında,

- Euro en düşük 7.2354 lira ve en yüksek 7.3705 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 8.2317 lira ve en yüksek 8.3796 lirayı gördükten sonra 8.24 – 8.25 lira aralığında hareket ediyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ücret indirimlerini tamamlamak üzere 100 milyar euro vereceğini açıkladı.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Şirketler çalışanlarına, hiç kazançları olmadığı halde çalışanlarına, tam şimdi olduğu gibi ücret ödemeye devam ediyor. Şimdi Avrupa onları desteklemeye geliyor. Eğer şirketler, şimdi coronada olduğu gibi, dış şoklar nedeniyle çalışamaz durumda kalırsalar, işçilerini işten çıkartmamalılar" dedi.

Von der Leyen, bu konudaki ilk desteği alan ülkenin İtalya olacağını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
DolarEuroSterlinDöviz Kurları
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