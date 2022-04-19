Piyasalarda son durum

Altın, yatırımcıların Ukrayna savaşının küresel ekonomik büyümeye etkisini Fed’in sıkılaşma politikasını hızlandıracağı beklentilerini değerlendirmesiyle son beş haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Değerli metal Asya piyasasında Pazartesi günü 2 bin dolara yakın seviyelere tırmanması sonrasında yatay seyrini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın birliklerini doğuya kaydırarak Donbas bölgesini ele geçirmek için yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.

Dünya Bankası bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahmininde Avrupa’da yaşanan savaştan dolayı aşağı yönlü güncellemeye giderken aynı zamanda devam eden krizle mücadele kapsamında Kovid-19 döneminde açıkladığından daha büyük bir ekonomik destek paketini devreye alacağını açıkladı.

Bununla birlikta Fed St. Louis Başkanı James Bullard merkez bankasının faizleri bu yıl içinde yüzde 3,5 seviyesine çekmek için elini çabuk tutmasını ve gerekirse 75 baz puanlık artış ihtimalini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Bloomberg HT