Haber: Bahar SANCAR

Sterlin’de Yılsonu Beklentisi 58 TL Civarı…

Ekonomist Göksel Saydam, 2025 yılının sonuna yaklaşırken, dövizin 2025 yılını nasıl kapatacağı ile ilgili Gündem Kıbrıs’a değerlendirmelerde bulundu. Saydam, dövizdeki artış konusunda KKTC’nin bir şey yapamayacağını söyleyerek, “Türkiye’de dış yatırımların azalması ve dış ticaret açığının artması, gelen turist sayısının önceki yıllara göre düşmesi ve yaşanan enflasyon dövizdeki artışa neden olmaktadır. Yılsonuna kadar tüm kurlarda ortalama yüzde 10 oranında artış olması bekleniyor. Bizim ülkemizde sıkça kullanılan Sterlin 58 TL seviyelerine dayanabilir” uyarısında bulundu.

Saydam: Mahalli önlemler alabiliriz

Saydam, Türkiye ekonomisine yaşanan bu gelişmeleri bizim kontrol edemeyeceğimizi söyleyerek, kendi tedbirlerimizi almamız gerektiğini vurguladı. Saydam, “Türkiye ekonomisinde yaşananları ve enflasyonu biz kontrol edemediğimiz için biz ancak mahalli önlemler alabiliriz. Piyasayı daha da ucuzlatmak adına yâda bugünkü şeklinde muhafaza etmek için mal ve hizmet sektörlerinde fiyat artışlarını önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim hükümetimiz her sene başında ve sene ortasında asgari ücret ve kamu maaşlarına artış veriyor. Bu çok kötü bir döngüdür. Bunun yavaşlatılması gerekmektedir” dedi.

“İnsanlar artık sadece et ve gıda almak için değil, eğlenmek için de Güney’e gitmeye başladı”

Saydam ülkede yaşanan pahalılıktan dolayı Rum tarafındaki alışverişlerin arttığını söyleyerek, “Bu pahalılık öyle bir atmosfer oluşturdu ki, Rum tarafına gidemeyen insanlar bile bir tanıdığına rica ediyor ve oradan istediği malları getirtiyor. Metehan kapısında sadece aybaşı ve ay sonu yoğunluk oluşmuyor. Hafta sonu geceleri de yoğunluk oluşmaya başladı. İnsanlar artık sadece et ve gıda almak için değil, eğlenmek için de Güney’e gitmeye başladı. Bu gidişat iyi değildir. Hükümetin acilen dört dörtlük plan ve program yapması gereklidir” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi’nin temel gıda ürünlerinde KDV oranını sıfırladığını söyleyen saydam, “Rum tarafı temel gıda maddelerinin tümünde KDV’yi sıfırladı. Rum tarafında enflasyon 0.3 oldu. Adamlar akıllıca ileriyi düşünerek bu planlamayı yapıyorlar. Bizde bir koltuk kavgasıdır gidiyor. Siyasilerin derdi seçim, koltuk ve kurultay olunca ülkedeki iş insanları da rahat bir gelecek görmedikleri için fiyatlara artış koyuyor ve kimse de hesabını sormuyor” dedi.

“Hayat pahalılığını ölçtükleri terazi bozuk tartıyor”

KKTC’de ekim ayı enflasyonunun Türkiye’den düşük çıkmasını inandırıcı bulmadığını söyleyen Saydam, İnanır mısınız ki enflasyon Türkiye’den daha az çıkması nasıl mümkün olur? Türkiye’deki ekim enflasyonu bizden fazla çıktı. Ben şaştım kaldım. Biz malları oradan alıyoruz. Türkiye’den buraya gelinceye kadar nasıl ucuz olur ben anlayamadım. Türkiye’de Ekim ayı TÜFE oranı yüzde 2.55 iken bizde yüzde 1.90 civarında çıktı. Bu inandırıcı değil. Bunu ölçenler formül mü bilmiyor yoksa maaşlara daha az artış yapmak için mi bunu düşük tutuyorlar? Bizdeki malların yüzde 95’i Türkiye’den geliyor. Bu gelen malların üstüne maliyetler biner ve satış fiyatı ona göre hesaplanır. Satış mallarının fiyatı alış fiyatından fazladır. Bu nasıl oluyor da bizde daha az çıkıyor? Tarttıkları terazi bozuldu. Hayat pahalılığını ölçtükleri terazi bozuk tartıyor. Herkes çarşıya pazara markete gidiyor. Bir ay evvelki aldığınızla bugün aldığınız mal aynı fiyat mı? Geçen aya oranla aldığınız mallarda fiyat artışı yüzde 20-25 civarındadır. Nasıl oluyor da hayat pahalılığı yüzde 1.09 çıkıyor? Bu inandırıcı değildir” dedi.