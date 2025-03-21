İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı başlatılan bir operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon, "Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması" çerçevesinde gerçekleştirildi ve İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltı sürecinde 120 sayfalık bir ifade verdi.

Habertürk'ün haberine göre; Ekrem İmamoğlu, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti. İBB Başkanı İmamoğlu "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" ifadelerini kullandı. İlk soru olarak kendisine "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçlarıyla ilgili sorular yöneltildi. İmamoğlu, bu sorulara yanıt olarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" dedi.

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını belirterek, "Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, "Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım" diyerek, süreci siyasi bir baskı olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun iradesiyle seçildiğini hatırlatarak, "İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum" dedi. İmamoğlu, soruların devamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ayrıntılı yanıtlar vereceğini, ancak gerekli gördüğü sorulara da cevap vereceğini belirtti.