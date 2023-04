Eylemsizlik de bir eylem şeklidir…

EL-SEN meydana gelen arızalara müdahale etmeyeceğini duyurdu…

Her meclis günü meclisin önü PANAYIR YERİ…

Trafik felç, elektrikler gidip geliyor, kesintilerden dolayı yaşanan mağduriyetlerin haddi hesabı yok…

Ama tüm bu kaosa rağmen birileri çıkıp “Vatandaşın buzluğundaki iki tavuk” ile kıyas yapmaya kalkıyor…

Çocukların geleceği, vatandaşın emeği, işverenin sermayesi, hastaların sağlığından bahsetmiyorlar…

Çünkü toplumu değil önce kendilerini düşünüyorlar…

Hem ekonomik anlamda hem de psikolojik olarak sınanıyoruz…

KIB-TEK bir açıklama yaparak “Sivil itaatsizliğe” bir son verilmesi çağrısında bulundu ve sendikayı sağduyuya davet etti…

Ancak sendikanın pek de sağduyulu davranacak tavrı yok…

Sabır taşı çoktan çatladı ama toplum “Sağduyulu” davranarak yetkililerin ARTIK harekete geçmesini bekliyor…

Sendika ise eyleme devam edeceğini bas bas bağırıyor…

Peki bu EL-SEN neye direniyor?

AKSA ile sözleşme yenilenmesinmiş…

Geleceğimiz satılık değilmiş…

AKSA ile yapılacak olan görüşmede masada olmak isterlermiş…

Neden?

Hangi vasıfla?

Açıklamalara baktığımda pek tatmin edici yanıtlar bulamadım…

Hatta hiç…

Kocaman bir tiyatronun alelade bir sahnesi sergileniyor sadece…

AKSA özel bir şirket ve elektrik üreterek bu topluma hizmet veriyor…

Sadece bize değil…

Dünyanın birçok ülkesinde bu işi yapıyor…

KKTC’nin hacmine baktığımızda ise SADECE “İstanbul’un bir mahallesi” kadar nüfusumuz var…

Yani devede kulak…

Yani birilerinin saptırdığı gibi bu şirket “SİZİN SIRTINIZDAN” zengin olmadı…

Buna da ihtiyacı yok…

AKSA bu ülkeden gitsin diyenler hiç aynaya bakıyor mu?

Hadi AKSA bugün gitti diyelim…

Siz nasıl vereceksiniz o elektriği?

Hangi alt yapıyla?

Teknecik ile mi?

Teknecik’in “DÖKÜLEN” mevcut durumunu zaten herkes biliyor…

E peki AKSA gittiğinde kim karşılayacak ortaya çıkacak olan yüzde 48’lik enerjik ihtiyacını?

Rum dostlarınız mı?

Yoksa aklınızda başkası mı var?

Asıl siz geleceğimizi kime kiralayacaksınız?

Sadece AKSA’yı değil özel sektörü öcü gibi gösteren bu zihniyet bu ülkenin geleceği ile oynamaktadır…

Kamudan her ay tıkır tıkır maaş alan bazı TUZU KURULAR özel sektörün ayakta kalmak için nasıl bir mücadele verdiğini anlamaz…

Uyduran kaydırana…

Ondan böyle büyük büyük lafları…

Devlet tüccar değil denetmendir…

Devlet özel şirketler ile CİRO yarışmaz…

Devlet kamu düzeni sağlamak ve toplumun refahını yükseltmekle yükümlüdür…

Bu kaos ortamı bir an önce sonlandırılmalıdır…

Ülkede yaratılan bu büyük mağduriyet bir an önce giderilmeli ve devlet güven ortamını yeniden inşa etmelidir…

Kimse üzerine vazife olmayan bir şekilde devletçilik oynamamalı…

Kimse kimseye çanak tutmamalı…

Devlet devletliliğini sendika ise sendikacılığın gereklerini yerine getirmelidir…

Hepimiz aynı gemide olduğunu ve hepimizin bir gün birbirimize ihtiyacı olabileceğini unutmayın…

