Dernekten yapılan açıklamada, EL-SEN'in tehditlerine vurgu yapılarak, hükümete çağrı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

"SEN - EL OLMUŞSUN

EL – SEN yine herkesi tehdit ediyor.

‘’Arızalara müdahaleyi süresiz keserim’’ diye.

EY hükümet edenler, EY muhalefet bir daha o koltuğa gelme korkusuyla hareket ederseniz, sizi tarihin karanlık sayfalarına gömeriz.

Karanlıkta kalırız ama bu ucube yapıları, ranta dur demeyenleri affetmeyiz.

Hastalar ölecek, solunum cihazları çalışmıyor,

Esnafın ürünü bozuluyor,

Sanayide üretim duruyor, makineler arızalanıyor,

Evlerde aileler, çocuklar perişan, bebeği olanlar var !!!

Banane!

Kimin Umurunda!

Benim hakkım öncelik!

RANT ım bozulacak diye hareket eden EL – SEN

SEN – EL olmuşsun bu halkada haberin yok.

Kendine gel, Aklı selim ol, o enterkonnekte gelmeli ve gelecek.

Kimin getirdiği ile de ilgilenmiyoruz. Biz sadece eşitlik içerisinde Refah istiyoruz.

Sesini çıkarmayan odalar size de sesleniyoruz, Bu HALK bu ranta dur diyecek.

Bu sefer sessizce ihale takibi size fayda getirmez.

Bu ihaleyi size de bırakırız demedi demeyin. Artık Eyleme geçin. "