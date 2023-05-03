Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB), EL-SEN’in talebiyle, KKTC’nin önümüzdeki 15 yıllık dönemdeki enerji üretim ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için hayata geçirilebilecek çevreci ve uygun maliyetli üretim modellerinin tespit edilebilmesi için bir çalışma başlattığını bildirdi.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Ahmet Tuğcu, KTMMOB’nin ilgili üye odalarının katılımıyla dün gerçekleştirdiği toplantıda, bir çalışma grubu oluşturduğunu, bu çalışma grubunun yarın ilk toplantısını gerçekleştirerek söz konusu amaca yönelik bilimsel temelde yürütülecek teknik analizlerine başlayacağını bildirdi.

Tuğcu, bu çalışmanın sonucunda, ortaya konulacak olası üretim modellerinin fizibilite raporlarının hazırlanacağını ve bu modellerin maliyet raporlarının oluşturulacağını belirtti.

Tuğcu, çalışma sonrası ortaya çıkacak sonucun, toplumun tüm kesimleriyle paylaşılacağını sözlerine ekledi.