Polis, zanlının 4 Ocak tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin M.K.’nin yapmış olduğu Aris kuyumculuk içerisinde elektrik işlerini yaptığı esnada, konu iş yerinde reyondaki çekmecede muhafaza edilen toplam değeri 170 bin 750 TL ve toplam ağırlığı da 48.15 gram olan bir adet 14 ayar bileklik, 2 adet 14 ayar çeyrekli bileklik, bir adet 14 ayar altın halatlı bileklik, bir adet 14 ayar halka bileklik, bir adet 14 ayar pullu bileklik, bir adet 14 ayar hayat ağaç uçlu kolye, bir adet 14 ayar kelebek uçlu motifi altın kolye, bir adet 14 ayar taşlı bilekliği alarak sirkat ettiğini belirtti.

Polis memuru, olayın 6 Ocak tarihinde bildirildiğini ifade ederek, zanlının aynı gün tutuklandığını, aracında yapılan aramada çalınan altınların bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının dükkana bir çok kez girip çıktığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, mağazada sayım yapılacağını soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.