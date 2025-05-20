Alithia gazetesi, projenin üstlenicisi olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nu (RAEK), kabloları döşeyecek olan Nexans şirketinin, kendinden kaynaklı olmayan sebeplerden ötürü yaşanan gecikmeden doğan 19 milyon euroluk maliyeti üstlenmesi konusunda ikna edemediğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının da bu anlaşmazlığı teyit ettiğini ve RAEK’in ADMİE’ye, böyle bir talebin incelenebilmesi ve onaylanabilmesi için önce söz konusu maliyeti gerekçelendirecek bilgiler sunulması gerektiğini ilettiğini kaydetti.

RAEK’ten bir heyetin geçen hafta ADMİE yetkilileriyle görüştüğünü belirten gazete, projeyi etkileyebilecek jeopolitik risklerle ilgili sorular sorulduğunu, ancak beklenen yanıtların alınamadığını yazdı.

Gazete, enerji uzmanlarının, projede yaşanacak gecikmelerden tüketicinin değil, projenin üstlenicisi ile kabloları döşeyecek olan şirketin sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre Yunanistan’da faaliyet gösteren “new-money.gr” web sitesinde ise, Nexans şirketinin perde gerisinde birtakım faaliyetlerde bulunduğundan ve bu faaliyetlerinin akıllarda soru işaretleri yarattığından bahsedildi.

Haberde, Nexans şirketinin bir taraftan projeyle ilgili sorunların giderilmesi ve sözleşmeden doğan bedelin ödenmesi için perde gerisinde baskı yaparken, diğer taraftan ise kamuoyuna karşı ihtiyatlı tutum sergileyerek akıllarda soru işaretleri yarattığı ifade edildi.