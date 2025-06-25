Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, saat 14:00’te gerçekleştirilen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Tazı Mobility Teknoloji Ltd. Sekreteri Yavuz Şahin, Tazı Mobility Teknoloji Ltd. Kıbrıs Yöneticisi Ahmet Özel ve Girne Belediyesi İhaleler Sorumlusu Hasan Özgit katıldı. İmza gününden itibaren 75 günlük süre içerisinde devreye girecek olan ‘Elektrikli Bisiklet Sistemi’nin, özellikle yoğunlaşan trafiğe bir alternatif yaratması amaçlanıyor.

Şenkul: “Trafiğe olumlu etki anlamında umutluyum”

16 Haziran’da sonuçlanan ‘Elektrikli Bisiklet Sistemi İhalesi’nin imza sürecine ulaştıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ihaleyi kazanan Tazı Mobility Teknoloji Ltd.’in alanında oldukça tecrübeli bir şirket olduğunun altını çizdi. Şirket yetkilileri ile bugüne kadar ki tüm istişare süreçlerinde uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Şenkul, bugün itibarıyla da sürecin bu uyum içerisinde devam etmesi yönündeki inancını dile getirdi. Gerek kentin güzelleşmesi, gerek trafiğin rahatlaması, gerekse turizm açısında bu yatırımın önemli olduğuna işaret eden Şenkul, özellikle trafiğe olumlu etki anlamında umutlu olduğunu kaydetti. Kendisinin de her türlü tanıtım konusunda destek sağlayacağını sözlerine ekleyen Şenkul, projenin başarılı olacağına olan inancını yineledi.

Şahin: “Son teknoloji bisikletler özellikle kısa mesafelerde halkın tercihi olacak”

İhale kapsamında yer alacak olan bisikletlerin teknolojisi ile ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayan Tazı Mobility Teknoloji Ltd. Sekreteri Yavuz Şahin; bisikletlerin trafiğin yoğun olduğu yerlerde hız düşürmek, izlenebilir olmak, telefon şarjı imkanı sunmak gibi özelliklere sahip olduğunun altını çizdi. Girne’nin tümüne yayılabilecek kadar bisiklet sayısı ile hizmet vermek hazırlığında olduklarını dile getiren Şahin, son teknoloji bisikletlerin özellikle kısa mesafelerde halkın tercihi olacağına olan inançlarını vurgulayarak, ihalenin tüm kent için hayırlı olması temennilerinde bulundu.