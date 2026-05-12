Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ahmet Çapkın mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada F.B'ninyönetimindeki RP 311 plakalı araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi. Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü F.B'nin de tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak,15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, entübe edilen, solunum cihazına bağlanan Şahin’in durumunun iyiye gittiğini, cihazdan çıkarıldığını, gözünü açtığını ancak hayati tehlikeyi tam olarak atlatamadığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.