Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf İyilik Gönüllüleri ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde depremzede çocuklara yönelik düzenlenen “Elim Sende” adlı etkinlikler dizisinin ikincisi bugün Lefkoşa’da yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü avlusunda yer alan etkinlik saat 14.00'de başladı. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama, atölye çalışmaları ve çeşitli sokak oyunları düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, etkinlikte basına yaptığı açıklamada, depremzede çocukların yüzünü güldürmenin ve ailelerine moral olmanın gereğine dikkat çekti.

Kıbrıs’a gelmiş depremzede ailelerin Türkiye’deki oy haklarını kaybetmemeleri adına 14-18 Mart tarihleri arası Gazimağusa ve Lefkoşa’daki TC konsolosluklarına başvurabileceklerini ve kayıtlarını yaptırabileceklerinin altını çizen Feyzioğlu, aynı başvuruların E-devlet vasıtasıyla da yapılabileceğini hatırlattı.

Depremzedelerin KKTC’deki misafirlikleri devam ettikçe bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Feyzioğlu, KKTC’nin TC için kardeş vatan olduğunu ve deprem dolayısıyla adada olanların buradan ayrıldıkları zaman “ben kardeş vatanımdaydım” demelerini ve güzel duygularla ayrılmalarını istediklerini kaydetti.

Feyzioğlu, “Elim Sende” etkinliklerini takip eden basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme adına önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirterek teşekkür etti.

"Elim sende" etkinliklerinin ilki dün Güzelyurt'ta yapılmıştı.