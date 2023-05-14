Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, EMPOLDER’i ziyaret etti.

EMPOLDER Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye’deki depremde yaşamını yitiren Gazimağusa Maarif Koleji voleybol takımının anılarını yaşatmak için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile gönül bağları oluşturduklarını söyledi. Bu gönül bağının her koşulda maddi ve manevi destekle birlikte süreceğini vurgulayan Çırakoğlu, devleti ve hükümeti yönetenlerden derneğin çabalarına daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.