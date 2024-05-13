Toplantı, Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Cumhuriyet Meclisi Başkanı, KKTC -Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan –Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve beraberlerindeki heyetler ile KKTC-TC Dostluk Grubu Başkanı ve heyet üyeleri yer aldı.

Töre

Toplantı öncesi ilk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı, KKTC -Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zorlu Töre, “neler yapabiliriz, nelerimiz olmalı, nasıl bir yol izlenmeli, neyimiz eksiktir ve ne yapılmalıdır” konularını toplantıda değerlendireceklerini söyledi.

Karşılıklı görüşmelerin daha çok olacağını kaydeden Töre, gönülleri birleştirdiklerini kaydetti.

Türk milletinin mensubu olma şuurunu taşıdıklarını ifade eden Töre, “Milletimiz, bulunduğumuz coğrafya, devletimiz ve Türk devletlerindeki halklar için bir şeyler yapmalıyız” dedi.

“3 devlet, tek millet” ifadesini kullandıklarını ve bir bedendeki can gibi olacaklarını ifade eden Töre, “Ayrımız, gayrımız yok artık. Damarlarda dolaşan kan gibi olacağız ” diye konuştu.

Canaltay

KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, dostluk grubunun KKTC’de bulunmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bugünkü toplantının organize edilmesinde çok fazla emek olduğunu söylen Canaltay, kendilerine desteği olan herkese teşekkürlerini iletti.

“Azerbaycan’ın bize verdiği destekler çok önemlidir.” diye konuşan Canaltay, şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman ‘3 devlet, tek millet' hayalimiz vardı. Bugün bunu gerçekleştirmek için bir adım attık. Kardeş Azerbaycan ile eğitim, turizm, sanayi ve ticaret alanında birçok anlaşma yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve aynı zamanda KKTC’nin de bazı güzelliklerinin Azerbaycan’da tanıtılmasını arzu ediyoruz.”

Emiraslanov

Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov da, “Bizim tek bir ailemiz vardır. O da Türk dünyasıdır.” dedi.

Dostluk gruplarının faaliyetlerine devam edeceğini ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Emiraslanov, söz konusu toplantı ile ileriki tarihlerde yapılacak toplantıların önemli olduğunu kaydetti.

Feyziyev

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Feyziyev, karşılıklı sermaye yatırımlarının artırılmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bugün bir başlangıcın olduğunu gördüklerini kaydeden Feyziyev, temaslarını yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

Feyziyev, misafirperverliklerinden dolayı da Kıbrıs Türk halkına minnettar olduklarını söyledi.

Ayrım

Türkiye– Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da, uzun zamandır özledikleri tarihi bir günde birlikte olduklarını ifade etti.

“İlk toplantımızda ileriye doğru neler yapabileceğimizi sonuç olarak ortaya koymamız gerekiyor. Amacımız, KKTC’nin önümüzdeki süreçte tanınmasını sağlayacak yollara en uygun adımlarla yürümemizdir” diye konuşan Ayrım, söz konusu toplantıların 2’ncisi ve 3’üncüsününün nerede gerçekleştirileceği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi.

“Boşa harcanacak zamanımız yok” ifadesini kullanan Ayrım, dostluk guruplarının dayanışma içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Erdem

Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, çok önemli bir güne şahitlik ettiklerini ifade etti.

Erdem, dostluk gurubunun oluşmasının kendilerinin bir hayali olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini belirtti.

“Bir devletin tanımasından, bir meclisin tanıması çok daha önemlidir” şeklinde konuşan Erdem, bugün altı başkanın bir araya geldiğini ve örneği olmayan bir çalışma yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan, toplantıda bulunan konuk heyetin bazı üyeleri de söz aldı, değerlendirmelerde bulundu.