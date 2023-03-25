‘Bodrum’ operasyonu: Zanlı cezaevine gönderildi ‘Bodrum’ operasyonu: Zanlı cezaevine gönderildi

Ozanköy'de dün akşam saatlerinde kayıp olduğu bildirilen ve cansız bedenine ulaşılan minik Roma Öztiryaki bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Roma Öztiryaki bugün öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı'na defnedilecek.