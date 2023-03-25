Ozanköy'de dün akşam saatlerinde kayıp olduğu bildirilen ve cansız bedenine ulaşılan minik Roma Öztiryaki bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Roma Öztiryaki bugün öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Ozanköy'de dün akşam saatlerinde kayıp olduğu bildirilen ve cansız bedenine ulaşılan minik Roma Öztiryaki bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Roma Öztiryaki bugün öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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