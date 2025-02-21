Dünyanın en bilinen ve en büyük kripto para borsalarından biri olan Bybit siber saldırıya uğradı. Bybit'te 1.5 milyar dolar değerinde Ethereun (ETH) kayıp yaşandığı bildirildi.

Bybit'e yönelik hack işlemi, soğuk cüzdandan sıcak cüzdana yapılan bir işlem esnasında imza arayüzünü manipüle eden bir saldırı tarafından tehlikeye atılmasıyla meydana geldiği kaydedildi.

Bu durum, siber saldırganın ETH cüzdanının kontrolünü ele geçirmesine sebep verdi. Bybit CEO’su Ben Zhou gerçekleştirilen saldırıyı doğrularken, işlemin tüm imzacılarına doğru adresi gösteren ancak altındaki kodun değiştirilmiş olduğu bir grafik arayüz gösterildiğini açıkladı.

Bybit Türkiye'den açıklama: Kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında teminat altında olduğunu teyit ederiz

Gerçekleşen siber saldırının ardından Bybit Türkiye sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Bybit Türkiye hesabından yapılan açıklamada durumun detaylarına Bybit hesabında yer verildiği ifade edildi.

Açıklamasında Bybit Türkiye, platformda herhangi bir sorun olmadığını ve kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında teminat altında olduğunu teyit etti. Ayrıca açıklamada, işlemlere devam edilebileceği bilgisi yer aldı.

Bybit'ten açıklama: Tüm Bybit soğuk cüzdanlarının tamamen güvenli kaldığına dair güvence vermek istiyoruz

Bybit'in sosyal medya hesabında yapılan duruma ilişkin açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Bybit, ETH soğuk cüzdanlarımızdan birini içeren yetkisiz bir etkinlik tespit etti. Olay, ETH çoklu imzalı soğuk cüzdanımız sıcak cüzdanımıza bir transfer gerçekleştirdiğinde meydana geldi. Ne yazık ki, bu işlem imzalama arayüzünü maskeleyen, doğru adresi görüntülerken altta yatan akıllı sözleşme mantığını değiştiren karmaşık bir saldırı yoluyla manipüle edildi. Sonuç olarak, saldırgan etkilenen ETH soğuk cüzdanının kontrolünü ele geçirebildi ve varlıklarını kimliği belirsiz bir adrese aktarabildi.

Güvenlik ekibimiz, önde gelen blockchain adli uzmanları ve ortaklarıyla birlikte olayı aktif olarak araştırıyor. Blockchain analitiği ve fon kurtarma konusunda uzmanlığı olan ve bu varlıkların izlenmesine yardımcı olabilecek tüm ekipler bizimle iş birliği yapmaya davetlidir.

Kullanıcılarımıza ve ortaklarımıza diğer tüm Bybit soğuk cüzdanlarının tamamen güvenli kaldığına dair güvence vermek istiyoruz. Tüm müşteri fonları güvendedir ve operasyonlarımız herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi devam etmektedir. Şeffaflık ve güvenlik en önemli önceliklerimiz olmaya devam ediyor ve en kısa sürede güncellemeler sağlayacağız.