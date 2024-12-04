Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, Beyarmudu’nu metrekareye 57kg ile Pile, 45kg ile Akdoğan, 42kilogram ile Gazimağusa ve 40 kilogram ile Çayönü ve Dörtyol takip etti.

Kırıkkale’de metrekareye 38 kilogram, Sipahi’de 36 kilogram, Geçitkale’de 35 kilogram, İskele’de ise 32 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bazı bölgeler ve yağış oranalrı şöyle:

“Ercan 29 kg/m², Çayırova, Değirmenlik, Kantara ve Vadili 26 kg/m², Yenierenköy 25 kg/m², Alevkaya ve Devlet Üretme Çiftliği 24 kg/m², Balıkesir, Dipkarpaz ve Zafer Burnu 23 kg/m², Salamis 22 kg/m², Boğaz, Lefkoşa ve Mehmetçik 21 kg/m².”

yağmur yağan diğer yörelerde ise 2 kg/m² ile 20 kg/m² arasında yağış kaydedildi.