Hüseyin Yayman ve Orhan Erdem, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan Gazete programına katılarak Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtladı.

- Yayman: Türkiye oldu bittiye asla müsade etmeyecektir

Programda konuşan Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok büyük bedeller ödenerek kurulduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda kullandığını hatırlatan Yayman, Makarios yönetimi döneminde Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırıların hâlâ hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirtti.

Rum tarafının maceradan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Yayman, adadaki havalimanlarının ve stratejik noktaların üçüncü ülkelere kullandırılmasının doğru olmadığını söyledi.

İsrail’in bölgede yaptığı yığınak ve hava savunma sistemlerinin adayı bir tehdit ve hedef haline getirdiğini dile getiren Yayman, Türkiye’nin böyle bir oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Son olarak Rum tarafına Lefkoşa’dan çağrıda bulunan Yayman, “Bu silahları kim için kullanacaksınız? Eğer Türkiye için kullanacaksanız, bu silahlar çok yetersizdir. Kendiniz için kullanacaksanız, bu da anlamsızdır” dedi.

- Erdem: Elli yılı aşkın süredir adada bir huzur iklimi varsa, bu Türkiye’nin sayesindedir

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik kararlı duruşunu yineledi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Türkiye’nin hem maddi hem askeri anlamda, hem de tarihî ve kültürel bağlarıyla KKTC’nin yanında olduğunu belirtti.

Erdem, “Garantör ülke olmanın sorumluluğunu taşıyor, KKTC’nin huzurunu korumak için gerekli tüm adımları atıyoruz” dedi.

Dünyada savaş hukukunun zayıfladığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü liderliğiyle temkinli ve kararlı adımlar attığını ifade eden Erdem, Rum tarafının ve Avrupa ülkelerinin Akdeniz’deki girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi. 1974 müdahalesine dikkat çeken Erdem, “Elli yılı aşkın süredir adada bir huzur iklimi varsa, bu Türkiye’nin sayesindedir” dedi.

Son olarak KKTC halkına seslenen Erdem, “Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bilsinler ki, ateşe yakın olsalar da güvendedirler. Türkiye her zaman yanlarında olacak, geleceğimizi birlikte daha güzel adımlarla inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.