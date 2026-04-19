Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte en fazla yağışın metre kareye 20 kilogram ile Kantara’da kaydedildiğini açıkladı.

Dairenin ölçümlerine göre Koruçam’da 13, Geçitkale ve Devlet Üretim Çiftliği bölgesinde 11, Beyarmudu’nda 10 kilogram yağış kaydedildi.

Akdoğan, Lapta ve Taşkent’te 8 kilogram, Kalkanlı, Alsancak, Tatlısu, Vadili ve Kozanköy’de 7; Selvilitepe, Beylerbeyi ve Çayönü’nde ise 6 kilogram yağış ölçüldü.

Diğer bölgelere ise 0,2 ile 5 kg arasında yağış düştüğü belirtildi.