Dairenin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış oranlarına göre metrekare ye Zaferburnu 9, Mehmetçik 7, Yenierenköy, Kantara, Yeşilırmak, Sipahi ve Kalkanlı 4, Kozanköy 3, Kaleburnu, Selvilitepe ve Bostancı 2 kilogram yağış aldı.

Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır

Karneler kötü olsa da ailelerin tepkileri sevgi olmalıdır

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