Dairenin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış oranlarına göre metrekareye Zaferburnu 9, Mehmetçik 7, Yenierenköy, Kantara, Yeşilırmak, Sipahi ve Kalkanlı 4, Kozanköy 3, Kaleburnu, Selvilitepe ve Bostancı 2 kilogram yağış aldı.
Dairenin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydettiği yağış oranlarına göre metrekareye Zaferburnu 9, Mehmetçik 7, Yenierenköy, Kantara, Yeşilırmak, Sipahi ve Kalkanlı 4, Kozanköy 3, Kaleburnu, Selvilitepe ve Bostancı 2 kilogram yağış aldı.
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