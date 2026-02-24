Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zafer Burnu'nu metrekareye 13 kg ile Mallıdağ, 12 kg ile Akdoğan, 6 kg ile de Koruçam ve Kaleburnu takip etti. Esentepe ve Ziyamet ise metrekareye 5 kg yağış aldı.

Yağmur yağan diğer yörelerde metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:

" Çayönü, Dipkarpaz, Kozanköy, Mehmetçik 4 kg; Selvilitepe, Yenierenköy, Tatlısu, Salamis, Sipahi 3 kg; İskele, Geçitkale, Karaoğlanoğlu, Kantara, Sandallar 2 kg; Boğaz, Çamlıbel, Çayırova, Girne, Düç, Lapta, Alevkayası, Alsancak, Pile1 kg”

Diğer yağmurlu yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 0.4 kilogram arası yağış ölçüldü.