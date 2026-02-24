Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında köy genelindeki eski su hatları değiştirilirken, evlere ait su sayaçları da belediyenin öz kaynaklarıyla yenilendi.

Sayaç değişimleri sırasında vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmediği belirtilen açıklamada, amacın günü kurtaran değil, uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir sistem kurmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, altyapı çalışmalarının tamamlanması ardından köyde asfaltlama çalışmalarına başlandığı kaydedilirken, asfaltlama sürecinin Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Tuğlu: “Zeybekköy’de planlı, güçlü ve sürdürülebilir bir dönüşüm adım adım ilerliyor”

Çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tuğlu, “Biz önce görünmeyeni düzelttik. Sağlam altyapı olmadan yapılan hiçbir yatırım kalıcı olmaz. Zeybekköy’de vatandaşımıza ek yük getirmeden, belediyemizin öz kaynaklarıyla önemli bir sorunu çözdük. Şimdi yollarımızı da daha güvenli ve modern hale getiriyoruz.” dedi.

Zeybekköy’de yalnızca asfaltlama yapılmadığını, planlı ve sürdürülebilir bir dönüşüm sürecinin adım adım ilerlediğini belirten Tuğlu, yıllardır beklenen yatırımların hayata geçirildiğini ve köyün çehresinin kalıcı şekilde değiştiğini kaydetti.