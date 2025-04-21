T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın her yıl kendi bünyesinde gerçekleştirdiği yılın başarılı istasyonlarına verdiği ödüller açıklandı.

THY’nin Ercan Havalimanı ekibi, 2024 yılının “Yılın En İyi İstasyonları” ödül töreninde “Müşteri Memnuniyeti” kategorisinde en iyi istasyonu seçildi. THY’nin İstanbul’daki yer operasyon binasında gerçekleşen ödül töreninde, ödülü THY Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ aldı.

Ödül töreninin ardından Ercan Havalimanı’nda pasta kesilerek bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlamaya; THY Kıbrıs Müdürü Pınar Arıkan Ayvaz, THY Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ile THY Ercan Havalimanı istasyon personeli yanında ödül alınmasında büyük katkıları olan ve Ercan Havalimanı’nda yer hizmet görevini gerçekleştiren İstanbul Handling şirketinin Genel Müdürü Coşkun Kılıçkaya, Operasyon ve Planlama Müdürü Seda Menteş ile İstanbul Handling personeli katıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, “Bizler de bir yıl büyük emekler ve özveriler verilerek alınan bu başarı ödülü dolayısıyla THY ve İstanbul Handling yöneticileri ile personellerini içtenlikle kutlarız” dedi.