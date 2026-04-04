Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem Filipinler’e yakın bölgede hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.
"Pasifik Ateş Çemberi"nde yer alan Endonezya ’nın kuzeyindeki Talaud Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin yaklaşık 99 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Sarsıntının merkez üssünün, Filipinler’in Sarangani eyaletinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi.