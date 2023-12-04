Bahsi geçen tarihlerde Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nde hemşire olarak çalışan Akın Curcur, aynı yerde ikamet eden ve bakıma muhtaç olup akıl sağlığı kısıtlı olan S.B’nin rıza göstermesine ehil olmamasına rağmen tecavüz etmişti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi