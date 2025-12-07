Bu kapsamda ilk etkinlik, Romatem Move Kıbrıs Fizik Tedavi Merkezi’nde düzenlenen “Engelsiz Bir Toplum İçin Farkındalık ve Dayanışma” semineri oldu. Seminere; Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Oscar Grup Direktörü Hüseyin Oskar, Romatem yetkilileri ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İkinci etkinlik ise Özel Eğitim Vakfı’nda (ÖZEV) düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocuklar, uzman hekimler ve fizik tedavi uzmanları tarafından ücretsiz muayene edildi. Ayrıca, ÖZEV’de yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlaması yapıldı.

Bakan Dinçyürek: “Engellilik hepimizin ortak sorumluluğudur”

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, yaptığı konuşmada Dünya Engelliler Günü’nün önemine dikkat çekerek, toplumun her bireyinin eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiğini vurguladı. Bakanlık olarak engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Engelliliğin yalnızca bireysel bir durum değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirten Dinçyürek, daha kapsayıcı, adil ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Savaşan: “Move konsepti Kuzey Kıbrıs için büyük bir kazançtır”

Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Romatem Move Kıbrıs’ın sahip olduğu yüksek teknolojiye sahip robotik fizik tedavi merkezi ve yatılı hizmet imkânlarıyla, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşların bu alanda yurt dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığını belirtti.

Savaşan, robotik rehabilitasyon ve hidroterapi gibi özellikli tedavilere ihtiyaç duyan KKTC vatandaşlarının, kendi ülkelerinde ve ailelerinin yanında tedavi görmelerinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Ayrıca Move konseptinin ülkeye kazandırılmasının, sağlık turistlerinin Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesine olanak sağladığını ve bunun sağlık turizminin gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Yerel Yönetimin Desteği Tam

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, merkezin hem bölge hem de ülke için önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, bölgeye sağladığı katma değerin altını çizdi. Demir, yerel yönetim olarak bu tür yatırımlara desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Soydaş “Önceliğimiz erişilebilir ve ileri teknoloji sağlık hizmetleri”

Romatem Proje Direktörü Kerim Caner Soydaş, merkezin temel önceliğinin Kuzey Kıbrıs’taki engelli bireyler başta olmak üzere ihtiyacı olan hastalara ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetlerine özel koşullarla erişimini sağlamak olduğunu vurguladı.

Soydaş, Romatem grubunun multidisipliner yaklaşım ile engelli bireylerin daha bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Robotik rehabilitasyon ve hidroterapinin yanı sıra, yüksek teknoloji cihazlarla ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavilerinde KKTC vatandaşlarına özel koşullarda hizmet verildiğini ifade etti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve engelli dernekleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Akademisyenler, Uzmanlar ve STK’lar Yoğun İlgi Gösterdi

Seminer; Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Final International University ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi akademisyenleri, hekimler, fizyoterapistler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik güncel tedavi yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Sık Görülen Sorunlar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Anlatıldı

Sorumlu hekim Yrd. Doç. Nüket Vural, engelli bireylerde sık karşılaşılan sağlık sorunları ve güncel tedavi yaklaşımlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Fzt. Şahveren Yücel ise robotik rehabilitasyonun nöroplastisite, motor öğrenme ve fonksiyonel bağımsızlık üzerindeki etkilerini anlattı. Sunumda ayrıca Lokomat, Erigo, kol/el robotları, Prokin, D-Wall ve tavandan askılı paraşüt sistemleri gibi ileri teknoloji uygulamaların tedavi sürecine katkıları paylaşıldı.