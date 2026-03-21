Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) sosyal medya paylaşımında, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atışın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem taşıdığı kaydedildi.