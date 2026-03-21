Gazimağusa’da meydana gelen “ani ve gayri tabii ölüm” olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis açıklamasına göre, 17 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Emmanuel Nsıkak David (Ç-2), Kardeşlik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki balkondan henüz tespit edilemeyen bir sebeple yaklaşık 12.90 metre yükseklikten taş parke zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Ancak küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Mart 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.