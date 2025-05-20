Baknalıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu ve Başçeri, gençlerle birlikte yemek yedi ve merkezde eğitim gören gençlerin gösterilerini izledi. Törende, Engelsiz Yaşam Evi bünyesinde düzenlenen eğitim programlarına katılan ailelere sertifikaları takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, özel gereksinimli gençlere dünya standartlarında eğitim verilebilmesinde bakanlığa yardımcı olan Türkiye Büyükelçiliği'ne teşekkür etti. Demirhan Engelsiz Yaşam Evi'nin hikayesinin bambaşka olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, "Açılamaz dendi açtık. Eğitim verilemez dendi vermeye devam ediyoruz. Siz gençlerin içten sevgisi ve gönül bağımız en büyük motivasyonumuzdur. Siz burada olduğunuz sürece biz de burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Engelsiz Yaşam Evi'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hayata geçirilme hikayesini çok iyi bildiği kurumda gençleri, eğitmenleri ve velileri bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade Başçeri, merkezin hizmet etmesine katkı koyan herkese çabalarından dolayı teşekkür etti.