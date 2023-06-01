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Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Erçağ, programda, hükümetin açıkladığı İlk Evim Projesi” hakkında detaylı bilgi verdi…

Erçağ, “Döviz görüntüde daha cazip görünebilir ama kur riskini satın almak gerekir. TL veya döviz borçlanmayla ilgili bireysel anlamda bir yasak geldi. Artık döviz geliri olmayan döviz borçlanamıyor. Merkez bankamız bu konuda çok duyarlı davrandı ve bunu yasakladı. Bu çok doğru bir hamleydi. Şuan gelinen noktaya bakıldığında birçok döviz kredisi olan kişilerde yapılandırma sürecini başlattı. TL’de faizlerde yaşanan bir yükseliş vardır. Finans piyasası ve bankacılık sektörü dinamiktir. Mevduatta faiz yükselirken borçlanma faizi de yükselmektedir. Bu arz talebe göre değişkenlik gösterir. TL faiz oranları da Türkiye’de ve Kıbrıs’ta da yükselmiştir. İnsanların şuan borçlanabilme süreçlerini endişe içinde takip ettiğimiz bir sürece girdik. Şuan borçlanmayı çok tavsiye etmiyoruz. Mevduatların yükselmesi borç faizlerini de doğal olarak artırır. Şuan Merkez Bankası ve hükümetin bir çalışması var. İlk Evim Projesi aylık yüzde 1 faiz oranı ile hayata geçirilecek. Bunu merkez bankası sübvanseye edecek. Bu bankalara açıldı. Bankalar istekli ise katılacak. Biz buna Vakıflar Bankası olarak katıldık. Bu çok önemli bir proje ve doğru bir projedir” dedi.

İŞTE İLK EVİM PROJESİNİN DETAYLARI…

Konuşmasının devamında İlk Evim projesi ile ilgili detaylı bilgi veren Erçağ, “İlk evim projesine, ilk kez ev alacak olan ve ülke sınırları içerinde eşi ve 18 yaş atı çocukları adına kayıtlı ev olmayan kişiler katılabilecek. Burada amaçlanan, doğru insanların kredi kullanabilmesidir. Ve son 1 yıl içinde adına kayıtlı bir konut devretmemiş olması gerekir. Çalıştığını belgeleyen ve en az 6 aylık sürede prim yapılmış olması gerekiyor. Yani dengeli ve düzenli bir geliri ve işi olan kişiler bu krediye başvurabilecek. Öte yandan kişilerin KKTC vatandaşı olması gerekmektedir. Krediye başvuru yapacak kişinin hane gelirinin 85 bin TL’yi geçmemesi gerekir. Yani bu kredinin doğru bir yere gitmesi için bu oran belirlendi. Aynı hanede yaşayan kişilerden sadece bir kişi başvuru yapabilecek. Kredi limiti ise 1milyon 200 bin TL’dir. Teminat olarak gayrimenkul gösterilecek ve 120 ay vadeli olacak” dedi.