08–19 Aralık 2025 tarihleri arasında Güzelyurt, Bostancı ve Güneşköy’de meydana gelen hırsızlık olaylarında, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından üç ayrı ikametgâhın bahçesine izinsiz girilerek mülklere tecavüz edildi.

Bahçelerde muhafaza edilen toplam beş adet mutfak tüpünün alınıp çalındığı olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T. (E-22), Y.U. (E-19) ve A.T. (E) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.