Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahısların şüpheli hareketlerini fark etti.

Ekipler tarafından araç içerisinde bulunan H.C.F. (E-19), M.K. (E-21) ve V.A. (E-21) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; araç içerisinde yaklaşık 1 gram, H.C.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.