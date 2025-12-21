Öztürkler, şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu toprakların, gazilerin fedakâr omuzlarında devletleştiğini ve yükseldiğini vurguladı. Rum tarafının bir yandan görüşme masasında yer alırken, diğer yandan siyasi, askerî ve ekonomik oyunlar içinde olduğunu ifade eden Öztürkler, “Uyanık olacağız, aklı ve feraseti elden bırakmadan, asla kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz.” dedi.

Mesajında Kıbrıs Türk halkının iradesinin geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu belirten Öztürkler, “Hak ve haysiyet çizgisinden asla sapmadan yolumuza devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” ifadelerini kullandı. Rumların, Kıbrıs Türk halkını kendi öz vatanından sürmek için en zor koşullar altında dahi soykırımı göze aldıklarını kaydeden Öztürkler, barış ve güvenliğin bedelinin şehitlerin canıyla ödendiğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Öztürkler, İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs üçlü iş birliğinin Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin haklarını sınırlandırmayı hedefleyen bir stratejiye dönüştüğünü belirterek, bunun yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda egemenlik ve varlık mücadelesinin devamı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının hiçbir dönem görüşme masasından kaçmadığını ifade eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın yürüttüğü sürecin yakından takip edildiğini kaydetti. İki devletli çözüm beklentisinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da dile getirildiğini hatırlatan Öztürkler, bu duruşun siyasi gerçeklikle uyumlu ve egemenlik esaslı bir çözüm zeminine güç kattığını belirtti.

Öztürkler, birlik ve dirayetin en büyük dayanak olduğunu vurgulayarak, gençlerin eğitimi, ekonominin dayanıklılığı ve kurumların hukuka bağlılığının her masada Kıbrıs Türk halkının sözünü güçlendirdiğini ifade etti.

Mesajının sonunda 21 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirten Öztürkler, Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğini, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ın tarihi kararlılığını saygıyla yâd etti.