T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.



6 günde 500 uçağa hizmet verilecek

Özçelik, Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 500 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, havalimanındaki yoğunluğun arife günü olan Perşembe ile bayramın üçüncü gününe denk gelen Pazar günü olduğun kaydetti.

Bayram arifesine denk gelen 20 Nisan Perşembe günü Ercan Havalimanı’na gerçekleştirilecek sefer sayısının 101 olduğunu anlatan Serhat Özçelik, 21 Nisan olan bayramın ilk günü ise 84 uçak seferinin yaşanacağını belirtti.



Özçelik, 22 Nisan’da ise Ercan Havalimanı’na 69 iniş ve kalkış yaşanacağını ifade etti.

23 Nisan Pazar günü ise Ercan Havalimanı’na 90, 24 Nisan Pazartesi havalimanına 85, 25 Nisan Salı günü ise Ercan Havalimanı’na toplam 71 uçağın gelip gideceğini ifade etti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nı kullanacak uçak ve yolcuların güvenliği ve rahatlığı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.



Koordineli çalışıyoruz



Özçelik, Ramazan bayramı süresince de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret, Gümrük Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi ve uçaklara yer hizmeti veren İstanbul Handling ile koordineli olarak çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Özçelik, tüm İslam âleminin Ramazan bayramını kutlayarak herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde sağlıklı nice bayramlar geçirmesini temenni etti.