Ercan Havalimanı’nda hem yolcular hem de yolcularını alacak olanlar için kolaylık sağlayacak yeni düzenleme 10 Haziran 2025 Salı günü başlıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin havalimanı içinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve havalimanı güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, havalimanında şu anda uygulanan ücretli park yerine park eden araçlar için 0-15 dakikaya kadar park yeri ücretsiz idi.

10 Haziran’dan itibaren ise otoparkta yer alan gişeler havalimanının girişine alınıyor ve ücretler havalimanı çıkışında ödenecek. Bu sayede, havalimanı içerisine giriş yapan araçlar, ilk 30 dakika boyunca ücretsiz olarak yolcularını indirip bindirebilecek.

Belirlenen 30 dakikayı aşan araçlara ise havalimanı çıkışında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen otopark ücret tarifesi uygulanacak.

Yeni sistemin, özellikle kısa süreli ziyaretlerde havalimanı trafiğini rahatlatması ve yolculara zaman kazandırması amaçlanıyor.

10 Haziran 2025 Salı gününden itibaren uygulanacak tarife şöyle:

0-30 dakika ücretsiz, 1 saat 100 TL, 1-2 saat 200 TL, 2-6 saat 400 TL 6-12 saat 450 TL, 12-24 saat 650 TL. Aylık abonelik: 7500 TL, 6 Aylık abonelik: 30.000 TL, Yıllık 60.000 TL.