Protokol, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından imzalandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Millet Camii’nin bugün itibarıyla Vakıflar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.

Arıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’ndan (TİKA) teslim aldığımız Millet Camimizi, bugün itibarıyla Vakıflar İdaresi’ne devretmiş bulunuyoruz. İfraz işlemleri tamamlandıktan sonra Millet Parkı’nı Güvenlik Kuvvetlerimize, yerleşke içerisindeki Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Yüksek Mahkeme binalarını ise Emlak Malzeme Dairesi’ne devredeceğiz. Allah, Anavatanımıza zeval vermesin.”

İmzalanan protokol kapsamında, söz konusu camiye imam atanabilmesi, caminin halkın kullanımına açılabilmesi ve su ile elektrik bağlantılarının yapılabilmesi amaçlanıyor. Tapu ve Kadastro Dairesi nezdinde caminin Vakıflar İdaresi adına kayıt işlemleri tamamlanana kadar, caminin yönetimi ve kullanımı geçici olarak Vakıflar İdaresi’ne bırakıldı.

Protokole göre Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi, caminin hizmet verir duruma getirilebilmesi amacıyla kamu yararı gözetilerek ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri yapmaya yetkili olacak.