T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Akıncılar Köy Kadın kursu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip Kıbrıs kültürünü gelenek ve göreneklerini yansıtan sele, sepet, ipek kozası ve lefkara işleri işledi. Kıbrıs şarkıları eşliğinde sesta ve sepetleri büyük bir sabır ile ilmek ilmek dokuyan köy kadınlarımız yolcuların büyük ilgisini çekti.

Açıklamda, Kıbrıs kültürünün gelenek ve göreneklerinin tanıtılması için havalimanının önemli bir yer olduğu ifade edilerek, Kıbrıs kültüründe önemli bir yere sahip olan sele ve sestalların kadınlarımız tarafından havalimanında yapılmasının ve turistler ile buluşturulmasının önemine işaret edildi. Kıbrıs insanının kimliğini gösteren bu gibi etkinliklerin havalimanında devam edeceği belirtildi.