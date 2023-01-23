Soruşturma devam ediyor.

Ercan Havalimanı 'nda yurt dışına gitmek için bulunan 57 yaşındaki İskan Aruk, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Taçoy: Ahmet Ünsal için soruşturma açılmalı

Taçoy: Ahmet Ünsal için soruşturma açılmalı

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