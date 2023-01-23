Ercan Havalimanı'nda yurt dışına gitmek için bulunan 57 yaşındaki İskan Aruk, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis, Aruk'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Soruşturma devam ediyor.
Ercan Havalimanı'nda yurt dışına gitmek için bulunan 57 yaşındaki İskan Aruk, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis, Aruk'un ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Soruşturma devam ediyor.
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