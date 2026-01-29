Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Erginsoy Güler, olguları aktardı. Polis, 28 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelen zanlının, KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini beyan ederek ülkesine gönderilmeyi talep ettiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Ekim 2025 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren ise 91 gün süreyle KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını, ayrıca ülkeye hangi amaçla geldiğinin de araştırılacağını belirterek bir gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.